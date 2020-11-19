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В учреждениях культуры Курска прошел масочный рейд

Нарушений не выявили
Яна ШЕЛЕСТ
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Нарушений масочного режима не выявили

Нарушений масочного режима не выявили

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники городского управления по культуре проверили соблюдение масочного режима в подведомственных учреждениях.

Профилактическим рейдам подверглись 14 досуговых центров и учреждений культуры, в том числе кинотеатр «Люксор», библиотека-филиал № 11 им. Н.Ю.Корнеева, центр досуга «Ассоль», студия танца «Хамелеон» и др. Нарушений масочного режима не выявили.

По данным оперативного штаба на 7:30 19 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13 577 (+150) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.