В учреждениях культуры Курска прошел масочный рейд

Нарушений масочного режима не выявили Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники городского управления по культуре проверили соблюдение масочного режима в подведомственных учреждениях.

Профилактическим рейдам подверглись 14 досуговых центров и учреждений культуры, в том числе кинотеатр «Люксор», библиотека-филиал № 11 им. Н.Ю.Корнеева, центр досуга «Ассоль», студия танца «Хамелеон» и др. Нарушений масочного режима не выявили.

По данным оперативного штаба на 7:30 19 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13 577 (+150) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.