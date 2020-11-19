В Курской области за последние сутки коронавирусом заболели 150 человек

Всего выписан 10201 (+195) пациент
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 19 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13577 (+150) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1330 человек, на ИВЛ – 105 (13 – инвазивная, 92 – неинвазивная). Всего выписан 10201 (+195) пациент. На сегодняшний день скончались 156 (+3, мужчины 68 и 70 лет, женщина 75 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +61
г. Железногорск +15
Золотухинский +10
Железногорский +10
г. Рыльск +7
Тимский +6
Беловский +3
Льговский +3
г. Обоянь +3
Обоянский +3
Пристенский +3
Советский +3
г. Суджа +3
Суджанский +3
Горшеченский +2
Курчатовский +2
г. Льгов +2
Медвенский +2
Рыльский +2
Курский +1
Поныровский +1
Солнцевский +1
г. Фатеж +1
Хомутовский +1
Черемисиновский +1
г. Щигры +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.