В Курской области за последние сутки коронавирусом заболели 150 человек

Всего выписан 10201 (+195) пациент Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 19 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13577 (+150) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1330 человек, на ИВЛ – 105 (13 – инвазивная, 92 – неинвазивная). Всего выписан 10201 (+195) пациент. На сегодняшний день скончались 156 (+3, мужчины 68 и 70 лет, женщина 75 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +61

г. Железногорск +15

Золотухинский +10

Железногорский +10

г. Рыльск +7

Тимский +6

Беловский +3

Льговский +3

г. Обоянь +3

Обоянский +3

Пристенский +3

Советский +3

г. Суджа +3

Суджанский +3

Горшеченский +2

Курчатовский +2

г. Льгов +2

Медвенский +2

Рыльский +2

Курский +1

Поныровский +1

Солнцевский +1

г. Фатеж +1

Хомутовский +1

Черемисиновский +1

г. Щигры +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.