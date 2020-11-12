За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 143 курян

За сутки выписали 158 пациентов Фото: Из архива "КП"

За последние сутки в Курской области коронавирусом заболели 143 человека. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 323 пациента, на ИВЛ – 111. За сутки выписали 158 пациентов. Всего в области заболели 12 533 человека.

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии умерло 135 человек, плюс пять за последние сутки (мужчины 71 и 79 лет, женщины 68, 70 и 80 лет).

Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и вирусную пневмонию на КТ направляют в пять медицинских учреждений региона.