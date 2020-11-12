Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: КТ делают в пяти медучреждениях

Врачи проводят до 200 исследований в день Фото: из архива "КП"

Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и вирусную пневмонию, находящихся в том числе на амбулаторном лечении на дому, сейчас на КТ направляют в пять медицинских учреждений региона. Врачи проводят до 200 исследований в день.

Пациентов принимают в Рыльской ЦРБ, Железногорской городской больнице, Медвенской ЦРБ, областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, БСМП.

Со следующей недели больных начнут направлять и в городскую больницу № 4 и городской клинический роддом. После введения в эксплуатацию аппарата КТ исследования будут проводить и в горбольнице № 6.

Медики напоминают, что компьютерная томография - сложный диагностический метод. Он связан с высокой лучевой нагрузкой на человека. Если есть подозрение на COVID-19 и болезнь держится 4-6 дней, необходимо сделать рентгеновский снимок по назначению врача.

Как отмечает главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь Тюрин, если на снимке к концу первой недели заболевания не будет признаков пневмонии, значит их не будет и при КТ.

За последние сутки коронавирусом в Курской области заболели 143 человека, пять пациентов скончались.