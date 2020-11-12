Число заболевших коронавирусом в Курске на 12 ноября составило 12 533 человека

На сегодняшний день скончались 135 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 12 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12533 (+143) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1323 человека, на ИВЛ – 111. Всего выписано 9332 (+158) пациента. На сегодняшний день скончались 135 (+5; мужчины 71 и 79 лет, женщины 68, 70 и 80 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск + 77

Беловский + 11

г.Железногорск + 8

Большесолдатский + 7

Горшеченский + 6

Золотухинский + 6

Медвенский + 6

г. Обоянь + 3

г. Фатеж + 3

Фатежский + 3

г. Дмитриев + 2

Дмитриевский + 2

Октябрьский + 2

Тимский + 2

г. Щигры + 2

Советский + 1

Солнцевский + 1

Черемисиновский + 1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.