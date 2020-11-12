Число заболевших коронавирусом в Курске на 12 ноября составило 12 533 человека

На сегодняшний день скончались 135 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 12 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12533 (+143) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1323 человека, на ИВЛ – 111. Всего выписано 9332 (+158) пациента. На сегодняшний день скончались 135 (+5; мужчины 71 и 79 лет, женщины 68, 70 и 80 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск + 77
Беловский + 11
г.Железногорск + 8
Большесолдатский + 7
Горшеченский + 6
Золотухинский + 6
Медвенский + 6
г. Обоянь + 3
г. Фатеж + 3
Фатежский + 3
г. Дмитриев + 2
Дмитриевский + 2
Октябрьский + 2
Тимский + 2
г. Щигры + 2
Советский + 1
Солнцевский + 1
Черемисиновский + 1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.