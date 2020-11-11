В Курскую область доставили очередную партию противогриппозной вакцины

Ранее регион получил свыше 128 тысяч доз вакцины для детей и более 161 тысяч доз вакцин для взрослых Фото: Из архива "КП"

В Курской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Поступила партия вакцины для иммунизации взрослого населения – всего 204 180 доз. Ее направили в медицинские учреждения области.

Ранее регион получил свыше 128 тысяч доз вакцины для детей и более 161 тысяч доз вакцин для взрослых. Привились уже более 297 тысяч жителей области, из них 127 290 детей. Вакцинированы все сотрудники учреждений здравоохранения, которые не имеют медицинских отводов.

Вакцинация от гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям (начиная с шести месяцев), людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска: медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, в период одновременной циркуляции респираторных вирусов, включая новую коронавирусную инфекцию, прививка от гриппа наиболее актуальна, так как имеются риски заболевания микст-инфекцией.