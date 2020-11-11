139 человек заболели коронавирусом в Курске за последние сутки

Всего выписано 9174 (+210) пациента Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 11 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12390 (+139) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1306 человек, на ИВЛ – 106. Всего выписано 9174 (+210) пациента. На сегодняшний день скончались 130 (+4; мужчина 79 лет, женщины 48, 69 и 81 год) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск + 49

Суджанский + 16

г. Железногорск + 11

Мантуровский + 9

Беловский + 7

г. Суджа + 7

Касторенский + 6

Курчатовский + 6

Горшеченский + 5

Хомутовский + 4

Курский + 3

Тимский + 3

Большесолдатский + 2

Медвенский + 2

Советский + 2

Железногорский + 2

Дмитриевский + 1

Октябрьский + 1

Пристенский + 1

Фатежский + 1

Щигровский + 1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.