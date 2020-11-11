139 человек заболели коронавирусом в Курске за последние сутки

Всего выписано 9174 (+210) пациента
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 11 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12390 (+139) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1306 человек, на ИВЛ – 106. Всего выписано 9174 (+210) пациента. На сегодняшний день скончались 130 (+4; мужчина 79 лет, женщины 48, 69 и 81 год) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск + 49
Суджанский + 16
г. Железногорск + 11
Мантуровский + 9
Беловский + 7
г. Суджа + 7
Касторенский + 6
Курчатовский + 6
Горшеченский + 5
Хомутовский + 4
Курский + 3
Тимский + 3
Большесолдатский + 2
Медвенский + 2
Советский + 2
Железногорский + 2
Дмитриевский + 1
Октябрьский + 1
Пристенский + 1
Фатежский + 1
Щигровский + 1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.