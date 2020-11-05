Работает "горячая линия" помощи курянам, ошибочно признанным должниками

Такие ситуации происходят из-за совпадения личных данных, пояснили в УФССП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией человека как должника по исполнительным производствам, происходят из-за совпадения персональных данных на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, пояснили в Управлении.

Чтобы избежать мер принудительного исполнения, курянам, попавшим в такую ситуацию, нужно обратиться по телефону горячей линии УФССП России по Курской области – 8(4712) 36-07-70, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки по телефону горячей линии УФССП России по Курской области принимаются ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию человека как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ограничения на гражданина, пояснили в ведомстве.

В случае списания денег со счетов в банках или других кредитных организаций, а также удержаний заработной платы или других доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав - исполнитель примет меры к возврату средств.