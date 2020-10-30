Под Курском за незаконную вырубку деревьев взыскали 769 тысяч рублей

Ответчики заплатят больше 700 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Фатежский районный суд Курской области обратился прокурор района с иском к местному жителю и главе местного сельсовета о взыскании ущерба за незаконную вырубку деревьев.

Как установлено судом, с мая по август 2018 года на земельном участке по адресу Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж от улицы Молодежная до дороги на деревню Жердево по устному разрешению главы администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района подсудимый незаконно спилил тополиную лесопосадку, а именно 258 деревьев, которые были полезащитными насаждениями, сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

Учитывая, что земельный участок, на котором росли спиленные тополя, не относился к частной, муниципальной собственности, глава сельсовета действовала с превышением своих полномочий, суд обоснованно пришел к выводу, что совместными действиями ответчиков был причинен вред окружающей среде, и в счет его компенсации взыскал с них в общей сложности 769 378 рублей.

Курский областной суд согласился с решением суда первой инстанции, указав, что доводы ответчиков, что спиленные тополя находились в аварийном состоянии, не нашли своего подтверждения, кроме того, мероприятия по порубке деревьев должны были проводиться в соответствии с правилами, установленными лесным законодательством, что не было соблюдено.