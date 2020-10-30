В Курске такси сбило девушку

ДТП произошло на проспекте Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 29 октября примерно около десяти часов вечера. 34-летний водитель "Рено Логан" ехал по улице Карла Маркса со стороны Кавказской в направлении проспекта Дериглазова. Напротив дома 2В по проспекту Победы он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по переходу слева направо.

Девушка получила травмы. В больницу ее доставил водитель такси, под колеса которого она попала.

- Полиция выясняет причины аварии, - сказали в ГИБДД. - Девушка сейчас находится в больнице.