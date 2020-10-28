В курские аптеки завезут 100 тысяч упаковок противовирусных и антибактериальных препаратов

К понедельнику в курские аптечные сети поставят 100 тысяч упаковок Фото: из архива «КП»

В последние дни куряне массово жалуются в соцсетях на отсутствие в аптеках препаратов для лечения коронавирусной инфекции – противовирусных и антибактериальных.

Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что к понедельнику в курские аптечные сети дополнительно поставят 100 тысяч упаковок противовирусных и антибактериальных препаратов.

«Также поручил приобрести пульсоксиметры для поликлиник, чтобы они могли лучше контролировать состояние пациентов, которые лечатся на дому», - сказал глава региона.

На сегодняшний день в Курской области коронавирусом заболели 10 531 человек. За последние сутки ковид подтвердился у 120 курян. Скончались три человека – 69-летняя женщина и двое мужчин – 44 и 62-х лет. Всего от опасной инфекции в регионе погибли 82 человека.