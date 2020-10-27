В курской инфекционной больнице от коронавируса лечатся восемь детей

За последние сутки в регионе зарегистрировано 117 новых заболевших Фото: Из архива "КП"

В Курской областной больнице имени Семашко сейчас лечение от коронавируса получают 260 пациентов. Среди них восемь детей, одному ребенку нет еще и года. Об этом на прошедшей онлайн-конференции сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 117 новых заболевших. Это больше, чем накануне. Всего с начала пандемии в Курской области ковид обнаружили у 10411 человек.

За последние сутки произошли еще два летальных случая от коронавируса. Умерли 70-летний мужчина и 74-летняя женщина.