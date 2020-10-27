Еще двое курян умерли от коронавируса

Ежедневно в регионе регистрируют все больше новых случаев Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области за последние сутки произошли еще два летальных случая от коронавируса. Умерли 70-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Всего с начала пандемии по официальным данным умерли от ковид 79 курян. Причина смерти — вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

Также за послдение сутки в регионе зарегистрировано 117 новых заболевших. Это больше, чем накануне. Всего с начала пандемии в Курской области ковид обнаружили у 10411 человек.