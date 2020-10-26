В Курске за нарушение правил благоустройства составили пять протоколов

Уведомления об устранении нарушений направили в управляющие компании Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На прошлой неделе сотрудники управления муниципального контроля проверили санитарное состояние улиц Курска. Они обследовали 49 территорий, прилегающих к многоквартирным домам на улицах Сумской, Моковской, Косухина, Студенческой, Димитрова, Радищева, Золотой, С. Саровского, М. Горького, на проспектах Хрущева, Энтузиастов и в переулке Гоголя.

Выявили 23 нарушения – в основном, речь идет о необходимости убрать мусор. Уведомления об устранении нарушений направили в управляющие компании. Специалисты осмотрели 52 смотровых колодца по улицам Володарского, 50 лет Октября, Герцена. Выявили пять нарушений, их собственникам направили предостережения об устранении.

Также сотрудники управления обследовали 16 торговых объектов Центрального округа на предмет соблюдения правил по содержанию прилегающих территорий. Выявили пять нарушений.

За неделю составлено пять административных протоколов за нарушение правил благоустройства и два протокола за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль.