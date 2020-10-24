Куряне спасли утку

Спасенный крохаль поселился на Боевке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне спасли крохаля. ЧП произошло 23 октября. Утка запуталась в рыболовной сети браконьеров. Попавшую в беду птицу заметила Валентина Ткачева. В группе «Птицы города Курска» нашлись добровольцы и спасательная команда отправилась на пруд.

- Место более-менее точно описано было, поплыли и начали искать. Было уже темно. Утка сильно запуталась, барахталась. Клюв под крылом, а голова была обездвижена. Пять минут и крохаль на борту. Начали доставать сеть, но тут потратили не меньше часа, – говорит Евгений Скляр.

Обмотан крохаль был сильно, полностью освободить смогли только дома при нормальном свете. Переночевал спасенный в ведре в ванной, а утром стал жителем Боевки и уплыл бодро.