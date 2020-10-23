В Курске появится сквер "Улыбка"

В Сеймском округе появится еще один сквер Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице Широкой в Сеймском округе областного центра завершается строительство сквера «Улыбка».

Его возводят в рамках программы «Народный бюджет». По нему горожане или компании вносят 5% суммы, 30% - муниципальные образования, остальное средства - областной бюджет. Всего на сквер было затрачено порядка двух миллионов рублей.

В зоне отдыха сделали пешеходные дорожки, установили бордюрный камень, засеяли газон и высадили кустарник. По просьбе местных жителей обустроено ограждение близлежащей контейнерной площадки.