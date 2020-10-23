В Курске пройдет заключительная ярмарка «Осень-2020»

Сельхозпродукцию представят производители Курской области Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В субботу, 24 октября, в Курске пройдет последняя в этом году специализированная ярмарка «Осень-2020». Сельхозпродукцию представят производители Курской области.

Торговля будет организована на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

На улице Станционной и площади Рокоссовского будут дежурить волонтеры. Они помогут пожилым покупателям с погрузкой товаров. На этих же точках посетители смогут воспользоваться тележками.

Масочный режим для всех участников ярмарки - продавцов и покупателей - обязателен. При совершении покупок необходимо также соблюдать социальную дистанцию.