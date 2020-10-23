В Курске продолжается дезинфекция территорий

Спасатели регулярно обрабатывают железнодорожный вокзал, аэропорт, автовокзал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Пожарные аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Курской области продолжают дезинфекцию объектов транспортной инфраструктуры, зданий и территорий пожарно-спасательных подразделений Курска.

Работа ведется с апреля текущего года, когда на базе 1 специализированной пожарно-спасательной части было создано звено санитарной обработки службы радиационной, химической защиты.

Спасатели регулярно обрабатывают железнодорожный вокзал, аэропорт, автовокзал, управление Пенсионного фонда РФ по Курской области. Несколько раз дезинфицировались четыре культурно-парковые зоны.

Помимо объектов транспортной инфраструктуры, в обязательном порядке производится обработка пожарно-спасательных частей. Спасатели оснащены защитными костюмами, прошли необходимую подготовку.