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В Курской области ночью ожидается туман

Днем температура воздуха поднимется до 15 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 23 октября и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью местами туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+ 11 ºС, днем +10…+15 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.