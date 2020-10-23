Улица Ленина в Курске приобретет новый облик

Новый облик участок улицы Ленина должен приобрести уже в этом году
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курске утвердили архитектурную концепция улицы Ленина на участке от площади Перекальского до Театральной площади и до пересечения с улицей Кати Зеленко. В первую очередь в порядок приведут информационные конструкции на фасадах.
Предприниматели уже приводят в порядок рекламные вывески - заказывают дизайн-проекты, которые сотрудники комитета архитектуры и специалисты Центра компетенций Курской области проверяют на соответствие требованиям дизайн-кода.
Новый облик участок улицы Ленина должен приобрести уже в этом году. В противном случае наступит административная ответственность за нарушение правил благоустройства.