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Улица Ленина в Курске приобретет новый облик

Утверждена ее архитектурная концепция
Яна ШЕЛЕСТ
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Новый облик участок улицы Ленина должен приобрести уже в этом году

Новый облик участок улицы Ленина должен приобрести уже в этом году

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске утвердили архитектурную концепция улицы Ленина на участке от площади Перекальского до Театральной площади и до пересечения с улицей Кати Зеленко. В первую очередь в порядок приведут информационные конструкции на фасадах.

Предприниматели уже приводят в порядок рекламные вывески - заказывают дизайн-проекты, которые сотрудники комитета архитектуры и специалисты Центра компетенций Курской области проверяют на соответствие требованиям дизайн-кода.

Новый облик участок улицы Ленина должен приобрести уже в этом году. В противном случае наступит административная ответственность за нарушение правил благоустройства.