Под Курском нашли артснаряд

Опасный боеприпас вывезли на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

22 октября в Службу спасения по Курской области поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в поселке Олымский Касторенского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 45 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон для уничтожения.

Всего в этом году курские спасатели извлекли более 600 снарядов времен Великой Отечественной войны. Пиковое время обнаружения взрывоопасных предметов приходится на время полевых работ - с весны по осень. Обычно о таких находках сообщают местные жители.