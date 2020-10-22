Курские спасатели изъяли и уничтожили более 600 снарядов

Все снаряды спасатели уничтожают полигоне Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 2020 году курские спасатели извлекли более 600 снарядов времен Великой Отечественной войны. Пиковое время обнаружения взрывоопасных предметов приходится на время полевых работ - с весны по осень. Обычно о таких находках сообщают местные жители.

«Чаще всего мы приезжаем на вызовы в Поныровский район, - сообщает руководитель группы специальных работ Аварийно-спасательной службы Курской области Андрей Хохлов. – Количество опасных предметов, которые хранит местная земля, никак не сокращается. Порой мы извлекаем всего один артснаряд, но бывают выезды, когда разом вывозим до нескольких сотен боеприпасов».

Все снаряды спасатели уничтожают на полигоне «Постоялые дворы».

Курянам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности и просят в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно звонить в Службу спасения - 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.