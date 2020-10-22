В Курске из-за коронавируса снова ужесточили режим

В Курске снова ужесточили меры по коронавирусу Фото: Светлана ВОЛКОВА

В распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения, касающиеся проведения спортивных мероприятий.

С 21 октября в Курской области приостановлено участие в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях, участников, не достигших 18-летнего возраста. Для соревнований на открытом воздухе возрастной порог остался прежним: участвовать могут спортсмены с 14 лет.

Подготовка спортивного резерва и тренировочный процесс продолжаются с соблюдением норм Роспотребнадзора.

Фитнес-клубы и бассейны продолжают работать с загрузкой не более 50% от единовременной пропускной способности.