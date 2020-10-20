В Курской области вводят допмеры из-за коронавируса

В транспорте действует масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Доме Советов под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта в режиме ВКС состоялось заседание оперштаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции. На совещании обсудили введение дополнительных ограничений для недопущения ухудшения эпидобстановки.

По данным Роспотребнадзора за октябрь в регионе прибавилось порядка 1,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Прослеживается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. За последнюю неделю он составил 17%. При этом на 30% выше порогового уровня заболеваемость ОРВИ.

Из-за растущей статистики оперативным штабом принято решение ввести ряд ограничительных мер. С 21 октября в Курской области отменяются культурно-массовые мероприятия в библиотеках, областных и муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, а также спортивные соревнования в закрытых помещениях для лиц младше 18 лет.

Социальные объекты переводятся на режим работы максимальной изоляции. Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. А для того, чтобы обезопасить старшее поколение, приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров.

С 26 октября в режим работы по предварительной записи перейдут все МФЦ.

Изменения коснутся также школьных каникул. Их увеличат по времени - с 26 октября до 8 ноября.