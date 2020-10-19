«Мираторг» поздравил сотрудников с профессиональным праздником

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В целях безопасности сотрудников и во избежание массового скопления людей руководством компании было принято решение отказаться от ставшего уже традиционным праздничного собрания с торжественным чествованием самых выдающихся тружеников холдинга.

Однако решение было найдено: порядка 10 000 подарочных наборов с продукцией «Мираторг» были вручены работникам непосредственно на предприятиях холдинга в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской и Тульской области. За добросовестный труд, преданность профессии и успехи дипломами и грамотами были отмечены передовики производства - сотрудники животноводческого и растениеводческого дивизионов, а также дивизиона убоя и переработки.

- Главная ценность компании — это люди, которые всецело отдаются своей работе, - подчеркивают в пресс-центре АПХ «Мираторг». - И мы можем с полной уверенностью сказать, что основой успешного решения задач подразделений холдинга является высокий профессионализм наших сотрудников, их любовь и преданность избранному делу. Желаем им крепкого здоровья, счастья, процветания и новых профессиональных успехов!