Суд отказал признать свинарники на Курской Дуге незаконными

Местные жители считают, что в местах боевой славы не место свинокомплексам Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд рассмотрел дело по искам жителей Ольховатского сельсовета Поныровского района к Администрации Поныровского района.

- В Курском областном суде рассматривалось объединенное административное дело по административным искам жителей Ольховатского сельсовета Поныровского района Курской области об оспаривании нормативных правовых актов Представительного Собрания района, а именно, о признании недействующими в части решений Представительного собрания Поныровского района Курской области от 03 марта 2020 № 77 года «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Ольховатский сельсовет» Поныровского района Курской области» и от 03 марта 2020 № 78 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ольховатский сельсовет» Поныровского района Курской области», - пояснили в пресс-службе Курского облсуда.

Ответчиками по делу выступали Администрация Поныровского района Курской области и Представительное Собрание района. В качестве заинтересованных лиц суд привлечек ООО «Мираторг Курск» и ООО «Пристенская зерновая компания» - арендаторов и собственников земельного участка, в отношении которого была изменена территориальная зона с сельскохозяйственных угодий на размещение объектов животноводства.

14 октября Курский областной суд отказал в удовлетворении иска.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, добавили в ведомстве.

Напомним, жители Поныровского района протестуют против размещения свинарников в местах, где шли ожесточенные бои во время Второй мировой войны - на Курской Дуге.