В Курской области вынесли приговор золотухинскому «маньяку»

Суд приговорил курянина к пяти годам лишения свободы Фото: Из архива "КП"

Собранные Золотухинским следственным отделом СУ СК по Курской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 53-летнему курянину. Мужчину признали виновным в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и в нападение в целях хищения имущества, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как «КП» рассказывала ранее, 21 октября 2019 года примерно в семь часов вечера осужденный находился на улице Советской в местечке Свобода Золотухинского района. Он увидел 19-летнюю девушку, подошел к ней сзади, схватил обеими руками за лицо и попытался ограбить. Девушка вырвалась и убежала.

В этот же день, примерно в восемь часов вечера мужчина на остановке общественного транспорта напал на двух 15-летних девушек. Они также оказали сопротивление и убежали. Одной злоумышленник поранил ножом плечо, а второй - пальцы рук.

Суд приговорил курянина к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.