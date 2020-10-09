В Курске ночью сгорел торговый павильон

ЧП произошло рано утром Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 05:24 09 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в торговом павильоне по адресу Курск, улица Верхняя Луговая.

- На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ № 4 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, - рассказали в МЧС.- По прибытии в 05:26 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:32, ликвидировано в 05:38.

Огонь повредил в торговом павильоне помещение на площади 35 кв. метров.

Пожар тушили 13 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.