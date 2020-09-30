В курской БСМП установили новый томограф

До конца года в медицинских учреждениях региона будет работать 20 аппаратов Фото: Из архива "КП".

В Курской больнице скорой медицинской помощи установили современный рентгеновский компьютерный томограф. Его приобрели за 57 млн рублей; это федеральные и региональные средства, направленные в рамках программы по борьбе с коронавирусом.

Проходить обследования на этом аппарате будут амбулаторные больные. Принимать здесь смогут до десяти пациентов в день.

Для больницы скорой медицинской помощи это уже третий аппарат КТ. Один находится в роддоме, второй – в перепрофилированном терапевтическом отделении, где в настоящее время проходят лечение пациенты с COVID-19.

«До конца года в медицинских учреждениях региона будет работать 20 аппаратов, это полностью покроет потребность», - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.