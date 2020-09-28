В Курской области провели 238 791 тестов на Сovid-19

Для того чтобы не заразиться и не заразить окружающих, следует ограничить посещения мест массового скопления людей Фото: из архива «КП»

По данным на минувшие сутки В Курской области провели 238 791 исследований на Сovid-19, в том числе 73 679 из них - на базе Центра гигиены и эпидемиологии.

По состоянию на 28 сентября в Курской области зарегистрировано 8011 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 40 – за последние сутки. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в г. Курске (27 случаев).

Для того чтобы не заразиться и не заразить окружающих, следует ограничить посещения мест массового скопления людей. При посещении общественных мест, пользовании общественным транспортом используйте маску, после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком, при первой возможности вымойте руки с мылом.

При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью (вызовите врача на дом).