Коронавирус подтвердился еще у 40 курян

В Курской области снова рост числа больных Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 28 сентября в Курской области всего зарегистрировано 8 011 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 40 за последние сутки. Всего выписан 6 671 пациент, в том числе 23 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 57 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

Курск +27

Железногорск +5

Горшеченский +3

Железногорский +2

Касторенский +1

Курский +1

Щигры +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.