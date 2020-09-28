Коронавирус подтвердился еще у 40 курян

В Курской области снова рост числа больных
Фото: Из архива КП.
По данным оперативного штаба на 7:30 28 сентября в Курской области всего зарегистрировано 8 011 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 40 за последние сутки. Всего выписан 6 671 пациент, в том числе 23 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 57 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
Курск +27
Железногорск +5
Горшеченский +3
Железногорский +2
Касторенский +1
Курский +1
Щигры +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.