Курские учителя представляют регион на конкурсе в столице

Куряне покажут свой уровень на конкурсе ЦФО Фото: Светлана ВОЛКОВА

Полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» для участников из Центрального федерального округа проходит в Москве с 25 по 27 сентября. Курскую область представляют две команды: учителя Косиновской школы и школы №59 Курска.

Лидер команды Косиновской школы учитель математики Елена Реутова решила стать учителем, потому что с самого детства хорошо ладила с ребятами разных возрастов.

- Я замечала, что дети ко мне тянутся; и, в конце концов, можно сказать, что не я нашла профессию, а профессия нашла меня. Так сложились обстоятельства, что её мне вручила сама судьба! – поделилась Елена Реутова.

Учителя математики и информатики курянку Ираиду Сазонову в профессию привела мама.

Людмила Шошина работает учителем начальных классов в Косиновской школе.

- У нас замечательная школа. Она считается малокомплектной и является районной, а не городской, но живет очень насыщенной жизнью. На базе нашей школы есть всероссийские стажировочные площадки, например по воспитательной работе. Стараемся участвовать везде и во всем. Рабочий день кипит, бурлит, – сообщила участница.

Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронной библиотеке и вебинарам, полуфиналистам вручают подарки от партнеров конкурса – издательства «Русское слово» и образовательной платформы «Яндекс.Учебник».