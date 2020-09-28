Под Курском нашли минометную мину

Саперы изъяли минометную мину калибром 50 Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

27 сентября в «Службу спасения» по Курской области поступил звонок об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной Войны в деревне Плаховка Черемисиновского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли минометную мину калибром 50 мм и вывезли ее на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.