В Курске прошла очередная осенняя ярмарка

В ярмарке приняли участие сельхозпроизводители из 28 районов области

26 сентября в Курске не шести площадках прошла сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2020». На улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина» куряне покупали овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию, зерно, сахар, кулинарные изделия.

В ярмарке приняли участие сельхозпроизводители из 28 районов области. Это отличная площадка для реализации их урожая, а горожанам здесь удобно купить базовый набор продуктов впрок и по приемлемой цене. Организаторы обеспечили максимально комфортные условия как для продавцов, так и для покупателей.

«Ввели такое новшество: покупателям предлагаются тележки, как в супермаркете. Мы сегодня только потестировали, посмотрели. Сделали вывод, что количество тележек можно увеличить. Мы поработаем с предприятиями торговли, чтобы они нам такую поддержку оказали. Сегодня к нам присоединились волонтеры. Видим, что их недостаточно. Приглашаем добровольцев поучаствовать в следующей ярмарке в конце октября, это очень востребовано», – отметил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

Следующая, заключительная в этом сезоне, ярмарка пройдет 24 октября на тех же площадках.