Поиски двух пропавших курских подростков завершены

Сотрудники полиции благодарят всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях Фото: Из архива "КП"

Как мы сообщали ранее, утром 25 сентября 2020 года в Северо-Западном микрорайоне Курска ушли из дома двое несовершеннолетних подростков восьми и 13 лет. О пропаже мальчиков заявили их родители.

Полицейские Северо-Западного отдела полиции начали поиски. Подростков нашли у торгового центра на улице Хрущева. Их здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники полиции благодарят всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях.