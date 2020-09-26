В Курске ушли из дома и не вернулись двое подростков

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия

Утром 25 сентября 2020 года в Северо-Западном микрорайоне Курска ушли из дома двое несовершеннолетних детей: Чумак Глеб, 14.05.2007 года рождения и Ширяев Артем, 29.07.2012 года рождения.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения детей. Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемых лицах, просьба сообщить по телефону 02, с мобильного 020.

Напомним, что 23 сентября ушла из дома по улице Хуторской в Курске и не вернулась Бахарева Дарья Дмитриевна 2006 года рождения. Девушку до сих пор разыскивают.