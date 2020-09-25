В Курске пропала 14-летняя девушка

Девушке на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения Фото: Из открытых источников

23 сентября ушла из дома по улице Хуторской в Курска и не вернулась Бахарева Дарья Дмитриевна 2006 года рождения.

Девушке на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета в белую толстовку, синие джинсы, обута в черные кроссовки. При себе имеет красный рюкзак.

Все, кто располагает информацией о месте нахождения девушки, могут круглосуточно обращаться в полицию по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции или к любому сотруднику полиции при условии полной конфиденциальности.