Под Курском сгорело 1500 тюков сена

К прибытию пожарных огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в поселке Малый Каменец Большесолдатского района поступило в Службу спасения 25 сентября в 16.28. К прибытию пожарных огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

В тушении принимали участие пожарные местной ПЧ и добровольная пожарная дружина, привлекался трактор с прицепной емкостью. Люди и жилые строения не пострадали. Причины данного происшествия выясняются.

25 сентября в 19:25 в Курске на улице Профсоюзной загорелся легковой автомобиль. Машина выгорела почти полностью.