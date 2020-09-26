В Курске сгорела легковушка

Автомобиль сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

25 сентября в 19:25 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле на улице Профсоюзной в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 5, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

К приезду пожарных ВАЗ-2107 горел открытым пламенем. Пожар ликвидировали в 19:56. Огонь повредил моторный отсек, фары, решетку радиатора, салон и лакокрасочное покрытие.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС России шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.