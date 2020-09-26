Курские спасатели предупредили о ветре и дожде

Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с Фото: Из архива "КП"

С девяти часов вечера 26 сентября и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем на западе повсеместно, на остальной части местами кратковременный дождь.

Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 ºС тепла, днем +19…+ 24 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».