26 сентября в Курске пройдет сельхозярмарка «Осень-2020»

С утра торговля развернется на шести площадках
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
26 сентября, в субботу в Курске пройдет очередная ярмарка «Осень-2020». С утра торговля развернется на шести площадках:
- улица Станционная (участок от ул. Союзной до ул. Республиканской);
- площадь Комарова (площадь ООО «Торговый центр «Васильевский»);
- улица Литовская, 2к (территория ССПК «Виктория»);
- улица Менделеева, 31 (площадь у кинотеатра «Родина»);
- площадь им. Рокоссовского;
- проспект Хрущева, 36 «А» (территория ССПК «Виктория»).