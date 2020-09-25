26 сентября в Курске пройдет сельхозярмарка «Осень-2020»

С утра торговля развернется на шести площадках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

26 сентября, в субботу в Курске пройдет очередная ярмарка «Осень-2020». С утра торговля развернется на шести площадках:

- улица Станционная (участок от ул. Союзной до ул. Республиканской);

- площадь Комарова (площадь ООО «Торговый центр «Васильевский»);

- улица Литовская, 2к (территория ССПК «Виктория»);

- улица Менделеева, 31 (площадь у кинотеатра «Родина»);

- площадь им. Рокоссовского;

- проспект Хрущева, 36 «А» (территория ССПК «Виктория»).