В Курской области провели 235 911 исследований на COVID-19

Скончалось 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония Фото: Из архива "КП"

В Курской области провели 235 911 исследований материала на COVID-19 методом ПЦР и с учетом частных лабораторий 21 173 исследования на антитела к COVID-19.

По информации на 25 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 885 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 40 за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Прирост с 18 по 25 сентября составил 234 заболевших COVID-19. Всего выписали 6601 пациент, в том числе 141 за указанный период.

Под медицинским наблюдением остаются 1232 пациента: 245 находится в стационарных медучреждениях, 987 - в домашних условиях.

Скончалось 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.