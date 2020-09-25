Коронавирус в Курске, последние новости на 25 сентября 2020: заболели еще 40 человек

Всего выписали 6 601пациента, двоих – за последние сутки
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 25 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 885 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сорок человек заболели за последние сутки.
Всего выписали 6 601пациента, двоих – за последние сутки. На сегодняшний день скончались 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +15
Мантуровский +5
г. Железногорск +4
Горшеченский +3
Октябрьский +2
Солнцевский +2
Суджанский +2
Большесолдатский +1
Глушковский +1
г. Льгов +1
Льговский +1
г. Обоянь +1
Хомутовский +1
Черемисиновский +1
Динамика прироста заболевших и выздоровевших
С 24 сентября прилетевшие из-за границы граждане до получения результатов теста на коронавирус должны находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписано Главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой.
ПЦР-тест на COVID-19 нужно сдать в течение трех дней с даты прибытия в страну, а информацию о результате исследования разместить в специальной форме на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/400705/1.