Коронавирус в Курске, последние новости на 25 сентября 2020: заболели еще 40 человек

Всего выписали 6 601пациента, двоих – за последние сутки Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 25 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 885 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сорок человек заболели за последние сутки.

Всего выписали 6 601пациента, двоих – за последние сутки. На сегодняшний день скончались 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +15

Мантуровский +5

г. Железногорск +4

Горшеченский +3

Октябрьский +2

Солнцевский +2

Суджанский +2

Большесолдатский +1

Глушковский +1

г. Льгов +1

Льговский +1

г. Обоянь +1

Хомутовский +1

Черемисиновский +1

Динамика прироста заболевших и выздоровевших

С 24 сентября прилетевшие из-за границы граждане до получения результатов теста на коронавирус должны находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписано Главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

ПЦР-тест на COVID-19 нужно сдать в течение трех дней с даты прибытия в страну, а информацию о результате исследования разместить в специальной форме на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/400705/1.