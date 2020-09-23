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Под Курском нашли минометную мину

ЧП произошло в Рыльском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Саперы изъяли минометную мину калибром 81 мм и вывезли ее на полигон

Саперы изъяли минометную мину калибром 81 мм и вывезли ее на полигон

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

23 сентября в «Службу спасения» по Курской области поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в деревне Покровское Рыльского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли минометную мину калибром 81 мм и вывезли ее на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ЧП