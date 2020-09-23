В Курске демонтируют незаконно размещенные провода

На улице Ямской срезали полтора километра оптоволоконного кабеля Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске демонтируют провода, которые незаконно развесили недобросовестные провайдеры. На улице Ямской срезали полтора километра оптоволоконного кабеля. От лишних проводов очистили и Школьную.

- Некоторые недобросовестные провайдеры не заключают договор на размещение проводов с администрацией. Другие монтируют новые, а старые забывают снять, а это большая нагрузка на опоры, - пояснил начальник отдела аренды и приватизации городского комитета по управлению муниципальным имуществом Евгений Зайцев.

В октябре от незаконного оптоволокна очистят опоры на проспекте Ленинского Комсомола, 2-ой Новоселовке и на улице Мирной.