В Курске отключат воду

Курянам советуют сделать запас воды Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 24 сентября, в четверг, с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ и в центральную часть города от ул. Никитской – ул. Кр. Октябрь – до ул. А. Невского – Сосновская) на ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Семеновская, Халтурина с прилегающими улицами, ул. К. Маркса № 12, 14, 31 А, Б, 33, 47, 51, Никитская, 4, 4Б, 6, 8. Ломакина, 1, 3.

Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 2-3 этажа) по пр-ту Победы, ул. К. Маркса и прилегающие.

Сделайте необходимый запас воды. Жилищно-эксплуатационным организациям, организациям всех форм собственности, в этот период, произвести ремонт водопроводных сетей, находящихся в собственности или эксплуатационной ответственности.

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