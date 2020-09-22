Горящую траву в Курске тушили с помощью пожарного поезда

Вместимость пожарного поезда - 120 тонн воды Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

22 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на улице 2-я Новоселовка в Курске горит сухая трава и камыш. На пожар выехали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ № 5.

Сложность заключалась в том, что место пожара от проезжей части отделяла железная дорога. Пожарные ликвидировали участки открытого горения первичными средствами пожаротушения. Пожарные рукава проложили под рельсы.

Однако, площадь возгорания и болотистая местность потребовали дополнительных сил. К тушению привлекли специальный пожарный поезд. Вместимость пожарного поезда - 120 тонн воды, от него проложили рукава к лафетным стволам

В ликвидации пожара принимали участие три единицы техники, порядка десяти человек личного состава. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение в огнем.