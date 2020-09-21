Курский госпиталь ветеранов возобновил плановую помощь

Для получения направления пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства Фото: Из архива КП.

С 21 сентября госпиталь для ветеранов войн возобновил оказание плановой медицинской помощи. Для получения направления пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

На первом этапе возобновления деятельности установлены ограничения: в стационар направляются граждане в возрасте до 65 лет. Пациенты старше по рекомендации Минздрава России наблюдаются врачами преимущественно на дому.

Госпиталь способен принять на лечение до 200 человек, но в связи с пандемией коронавируса количество мест сокращено в два раза. В первый день возобновления плановой работы медучреждение приняло уже восемь пациентов.

Ранее в госпитале находился резервный коечный фонд для лечения больных COVID-19. Были капитально отремонтированы 30 одноместных палат, приобретено дополнительное медицинское оборудование.