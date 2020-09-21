В Курскую область доставят еще 955 доз противоковидной вакцины

Вакцинация от COVID-19 носит исключительно добровольный характер и является бесплатной Фото: Из архива "КП"

Как мы сообщали ранее, недавно в Курскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса в количестве 84 штук. Минздрав направил небольшие дозы, чтобы проверить готовность субъектов к ее приему. В ближайшее время к нам в регион направят еще 955 доз вакцины.

«Мы уже начали прививать медицинских работников – трем ввели первый компонент вакцины. Вакцинируемые находились под контролем специалистов, перенесли хорошо», - сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий.

Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа: от дня введения первого компонента должно пройти не менее трех недель, и только потом вводится второй компонент вакцины. Хранится вакцина при температуре -18°C в лаборатории Курского областного кожвендиспансера, где находится специальное холодильное оборудование.

Вакцинация от COVID-19 носит исключительно добровольный характер и является бесплатной. В первую очередь будут прививать медицинских работников, сотрудников социальной сферы и образования.