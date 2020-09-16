Коронавирус в Курске, последние новости на 16 сентября 2020: поступила первая партия вакцины

Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа Фото: Из архива "КП"

В Курскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса в количестве 84 штук. Минздрав направил небольшие дозы, чтобы проверить готовность субъектов к ее приему.

«Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа: от дня введения первого компонента должно пройти не менее трех недель, и только затем вводится второй компонент вакцины. Начали прививать медицинских работников, сегодня двум сотрудникам ввели первый компонент», – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

За состоянием вакцинированных будут следить специалисты. После введения второго компонента через две недели у пациентов возьмут тесты на антитела, чтобы проверить эффективность прививки. Процедура проводится бесплатно и добровольно, в первую очередь будут прививать медицинских работников, сотрудников социальной сферы, образования.

Основные поставки коронавирусной вакцины ожидаются в октябре-ноябре. В комитете здравоохранения организуют горячую линию, о которой любой желающий сможет записаться на вакцинацию.

Курская область получит средства на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в том числе с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Всего на эти цели распределят между субъектами порядка 1,9 млрд рублей.

По данным оперативного штаба на 7:30 16 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 586 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболи 28 человек, один пациент скончался. Всего выписали 6 412 (+48) пациентов.